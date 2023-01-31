«Рома» отвергла предложения «Эвертона» и «Лидса» по трансферу Дзаньоло

«Рома» отвергла предложения «Эвертона» и «Лидса» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает журналист Николо Скира. Римский клуб не устроила структура предложенных сделок.

Некоторое время назад 23-летний полузащитник подал запрос на трансфер. «Рома» получила официальное предложение от английского «Борнмута» и приняла его, но сам игрок отказался от перехода.

В этом сезоне атакующий полузащитник провел в 17 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Его контракт с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.