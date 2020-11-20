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Защитник «Лацио» Луис Фелипе заболел коронавирусом

17:34
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Защитник «Лацио» Луис Фелипе сдал положительный тест на коронавирус, сообщает La Gazzetta dello Sport. Болезнь протекает без острых симптомов.

Бразильский футболист пропустил старт сезона из-за травмы, после возвращения в строй сыграл в четырех матчах.

«Лацио» является соперником «Зенита» в групповом раунде Лиги чемпионов. Вторая игра состоится 24 ноября в Италии.

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