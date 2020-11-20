Защитник «Лацио» Луис Фелипе заболел коронавирусом
Защитник «Лацио» Луис Фелипе сдал положительный тест на коронавирус, сообщает La Gazzetta dello Sport. Болезнь протекает без острых симптомов.
Бразильский футболист пропустил старт сезона из-за травмы, после возвращения в строй сыграл в четырех матчах.
«Лацио» является соперником «Зенита» в групповом раунде Лиги чемпионов. Вторая игра состоится 24 ноября в Италии.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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