Дармиан: «Мой гол позволил «Интеру» продолжать борьбу за Кубок Италии»
Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал победу над «Аталантой» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.
33-летний итальянец стал автором единственного забитого гола в этой встрече.
«Я не знаю, является ли мой гол одним из самых красивых, но он, безусловно, очень важен, потому что позволил нам продолжать борьбу за Кубок Италии, о котором мы мечтаем. Теперь мы должны думать о следующей игре», — цитирует Mediaset Дармиана.
В полуфинале миланская команда встретится с победителем матча «Ювентус» — «Лацио».
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|20
|13
|1
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|40-26
|40
|
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|Лацио
|20
|11
|5
|4
|36-16
|38
|
4
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|20
|11
|5
|4
|39-23
|38
|
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|37-29
|38
|
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|
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|
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|
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|6
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|
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|25
|
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|6
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|24
|
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|20
|11
|5
|4
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|23
|
14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|
15
|Сассуоло
|20
|5
|5
|10
|23-31
|20
|
16
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
17
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|
18
|Верона
|20
|3
|4
|13
|18-32
|13
|
19
|Сампдория
|20
|2
|3
|15
|8-34
|9
|
20
|Кремонезе
|20
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|15-35
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38 тур
|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|- : -
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|- : -
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
|22:45
|
Монца – Сампдория
|- : -
|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|14
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|12
|
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Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|8
|
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Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|10
|1
|4
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|18
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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