«Интер» выиграл у «Аталанты» в четвертьфинале Кубка Италии

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«Интер» переиграл «Аталанту» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Единственный гол в этой встрече забил защитник Маттео Дармиан на 57-й минуте.

В полуфинале миланская команда встретится с победителем матча «Ювентус» — «Лацио».