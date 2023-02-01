Милан Шкриньяр присоединится к «ПСЖ» в июне 2023 года

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр присоединится к «ПСЖ» в июне, так как январская сделка сорвалась, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 27-летний футболист 100 процентов покинет «Интер» в июне бесплатно, чтобы присоединиться к французскому клубу.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что Шкриньяр уйдет в июне бесплатно: «Милан сделал выбор, это его право — и мы должны уважать его».

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.