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Милан Шкриньяр присоединится к «ПСЖ» в июне 2023 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр присоединится к «ПСЖ» в июне, так как январская сделка сорвалась, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 27-летний футболист 100 процентов покинет «Интер» в июне бесплатно, чтобы присоединиться к французскому клубу.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил, что Шкриньяр уйдет в июне бесплатно: «Милан сделал выбор, это его право — и мы должны уважать его».

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Фабрицио Романо

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
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 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
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