Защитник «Эмполи» Вити перешел в «Ниццу»

Защитник «Эмполи» Маттиа Вити перешел в «Ниццу», сообщает пресс-служба французского клуба.

Ранее сообщалось, что в сделке будет прописан пункт, согласно которому «Эмполи» получит 10 процентов от последующей продажи 20-летнего итальянца.

Вити — воспитанник «Эмполи». В прошлом сезоне защитник принял участие в 22 матчах команды и не отличился результативными действиями.