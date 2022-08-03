«Рома» заплатит 5 миллионов евро за аренду Вейналдума у «ПСЖ»

«Рома» работает над завершением сделки по аренде полузащитника «ПСЖ» Жоржиньо Вейналдума, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Аренда 31-летнего нидерландца обойдется римлянам в 5 миллионов евро, при этом у итальянского клуба будет право выкупа футболиста.

В прошлом сезоне Вейналдум забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 38 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 31-летнего нидерландца в 18 миллионов евро.