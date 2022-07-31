«Ницца» подпишет защитника «Эмполи» Вити за 15 миллионов евро

«Ницца» согласовала трансфер защитника «Эмполи» Маттиа Вити, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в понедельник 20-летний итальянец отправится во Францию, чтобы пройти медосмотр, а затем подписать контракт с новой командой до конца июня 2027 года.

Сообщается, что «Ницца» заплатит за футболиста 15 миллионов евро. В сделке будет прописан пункт, согласно которому «Эмполи» получит 10 процентов от последующей продажи игрока.

Вити — воспитанник «Эмполи». В прошлом сезоне защитник принял участие в 22 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 7 миллионов евро.