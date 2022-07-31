«Ницца» подпишет защитника «Эмполи» Вити за 15 миллионов евро
«Ницца» согласовала трансфер защитника «Эмполи» Маттиа Вити, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, в понедельник 20-летний итальянец отправится во Францию, чтобы пройти медосмотр, а затем подписать контракт с новой командой до конца июня 2027 года.
Сообщается, что «Ницца» заплатит за футболиста 15 миллионов евро. В сделке будет прописан пункт, согласно которому «Эмполи» получит 10 процентов от последующей продажи игрока.
Вити — воспитанник «Эмполи». В прошлом сезоне защитник принял участие в 22 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 7 миллионов евро.
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|Монако
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|Ренн
|0
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|Ницца
|0
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|Страсбур
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|Лион
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|Реймс
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13
|Монпелье
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|0
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14
|Анже
|0
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|0
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|0-0
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15
|Труа
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|0
|0
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|0-0
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16
|Лорьян
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Тулуза
|0
|0
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|0
|0-0
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19
|Аяччо
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|Осер
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
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Ренн – Лорьян
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|21:45
|
Марсель – Реймс
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