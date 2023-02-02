Защитник Дармиан продлил контракт с «Интером»

Защитник Маттео Дармиан продлил соглашение с «Интером», сообщает пресс-служба миланского клуба.

Новое соглашение итальянца с «нерадзурри» рассчитано до 2024 года.

33-летний футболист является воспитанником «Милана».

В текущем сезоне он сыграл за «Интер» в 22 матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи.