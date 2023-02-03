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Сегодня, 00:14

«Ювентусу» грозит снятие еще 20 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «Ювентуса».
Фото Global Look Press

Итальянская федерация футбола (FIGC) в связи с обнаружением новых документов возобновила расследования по поводу махинаций клубов с зарплатами футболистов в период пандемии коронавируса.

По информации Corriere dello Sport, с «Ювентуса» могут снять еще 20 очков. Расследование продлили еще на 40 дней, поэтому вердикт станет известен в марте.

Ранее с «Ювентуса» уже сняли 15 очков по делу о финансовых нарушениях из-за завышения сумм трансферов с целью получения прироста капитала. Следователи изучали финансовые отчеты клуба за 2018, 2019 и 2020 годы, а также ситуацию с выплатой зарплат игрокам за четыре месяца в 2020 году.

Также дисквалификации получили 11 человек из бывшего руководства «Ювентуса».

Сейчас туринский клуб находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея 23 очка. Таким образом, в случае снятия еще 20 очков, «Ювентус» может оказаться на последней строчке.

Логотип &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» лишен 15 очков и отброшен на 10-е место серии А. За что?
ФК Ювентус
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 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
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Эмполи

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Павел Давидович

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