Закария близок к переходу в «Монако»
Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария близок к подписанию контракта с «Монако», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, переговоры между клубами продвигаются хорошо. Стороны работают над достижением окончательной договоренности.
26-летний Закария выступает за «Ювентус» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». Швейцарец провел 11 матчей за лондонцев, отметившись одним голом.
Контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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|0-0
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18
|Фрозиноне
|0
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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