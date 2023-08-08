Закария близок к переходу в «Монако»

Полузащитник «Ювентуса» Денис Закария близок к подписанию контракта с «Монако», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, переговоры между клубами продвигаются хорошо. Стороны работают над достижением окончательной договоренности.

26-летний Закария выступает за «Ювентус» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». Швейцарец провел 11 матчей за лондонцев, отметившись одним голом.

Контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.