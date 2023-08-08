«Рома» хочет подписать Сапату из «Аталанты»
«Рома» ведет переговоры с «Аталантой» по трансферу нападающего Дувана Сапаты, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее стало известно, что клуб готов отпустить 32-летнего колумбийца, который с 2020 года играет за «Аталанту». Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.
В сезоне-2022/23 Сапата сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
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16
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17
|Верона
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18
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19
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
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Интер – Монца
|- : -
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Рома – Салернитана
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|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
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Удинезе – Ювентус
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|21.08
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Болонья – Милан
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