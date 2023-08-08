«Рома» хочет подписать Сапату из «Аталанты»

«Рома» ведет переговоры с «Аталантой» по трансферу нападающего Дувана Сапаты, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее стало известно, что клуб готов отпустить 32-летнего колумбийца, который с 2020 года играет за «Аталанту». Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Сапата сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.