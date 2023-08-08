Моуринью: «Пункт о выкупе Дибалы истек 1 августа и я наконец-то могу спать как младенец»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о нападающем команды Пауло Дибале.
«Пункт о выкупе Дибалы истек 1 августа, так что я наконец-то могу спать как младенец. Он один из самых высококлассных игроков, с которыми я когда-либо работал, и для нас он — золото, мы не можем от него отказаться», — приводит слова Моуринью Corriere Dello Sport.
29-летний Дибала выступает за «Рому» с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел за римлян 38 матчей, забил 18 мячей и отдал 8 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
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3
|Интер
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|0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Аталанта
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|0-0
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6
|Рома
|0
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|0-0
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7
|Ювентус
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8
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9
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10
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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|0
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|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
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|0
|0-0
|0
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38 тур
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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