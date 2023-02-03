«Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии

«Ювентус» выиграл у «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц» В Турине.

Единственный гол забил юразильский защитник Бремер. На 44-й минуте он забил мяч головой под перекладину после подачи Филипа Костича.

В полуфинале турнира «Ювентус» встретится с «Интером».