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«Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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2 февраля. «Ювентус» — «Лацио» — 1:0.
Фото Global Look Press

«Ювентус» выиграл у «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц» В Турине.

Единственный гол забил юразильский защитник Бремер. На 44-й минуте он забил мяч головой под перекладину после подачи Филипа Костича.

В полуфинале турнира «Ювентус» встретится с «Интером».

Италия. Кубок. 1/4 финала
02 февр, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Лацио

Футбол
ФК Лацио
ФК Ювентус
1
0
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 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
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 Милан 20 11 5 4 37-29 38
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 - : -
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Фиорентина – Болонья
 - : -
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Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
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 - : -
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