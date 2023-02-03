«Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии
«Ювентус» выиграл у «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Альянц» В Турине.
Единственный гол забил юразильский защитник Бремер. На 44-й минуте он забил мяч головой под перекладину после подачи Филипа Костича.
В полуфинале турнира «Ювентус» встретится с «Интером».
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|21
|
15
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|20
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|5
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|23-31
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|
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|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|
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|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
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|
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|3
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|
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|4.02
|17:00
|
Кремонезе – Лечче
|- : -
|4.02
|20:00
|
Рома – Эмполи
|- : -
|4.02
|22:45
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|5.02
|14:30
|
Специя – Наполи
|- : -
|5.02
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|5.02
|20:00
|
Фиорентина – Болонья
|- : -
|5.02
|22:45
|
Интер – Милан
|- : -
|6.02
|20:30
|
Верона – Лацио
|- : -
|6.02
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|
Монца – Сампдория
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|7.02
|22:45
|
Салернитана – Ювентус
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Виктор Осимхен
Наполи
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|
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Лаутаро Мартинес
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