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Сегодня, 16:09

Смородская: «Локомотив» не будет бороться за Алексея Миранчука»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о положении российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Считаю, что он будет искать продолжение своей карьеры в Европе. Ему как-то не везет с командой. То есть, все как-то налаживается, а потом травма. И вот так вот не сложилось, что называется. Я продолжаю в него верить как в отличного футболиста. Думаю, «Локомотив» не будет за него бороться. Уходить из «Аталанты» ему надо. Агент должен искать ему команду в Италии, Испании», — приводит слова Смородской «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что Миранчук может провести сезон-2023/24 с минимальной количеством игрового времени, если не найдет себе команду в летнее трансферное окно.

Сезон-2022/23 Миранчук провел на правах аренды в «Торино». Контракт 27-летнего полузащитника с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Спорт День за Днем
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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