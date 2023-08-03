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Полузащитник «Барселоны» Кессье близок к переходу в «Аль-Ахли» за 15 миллионов евро

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье близок к переходу в «Аль-Ахли», сообщает The Athletic.

По данным источника, сумма сделки может составить 15 миллионов евро. 26-летний игрок разочарован количеством игрового времени в «Барселоне» и готов сменить клуб, если его запросы по зарплате удовлетворят.

Ранее сообщалось, что Кессье просит руководство сине-гранатовых отпустить его в новую команду бесплатно. Саудовский клуб готов выплатить футболисту большой подписной бонус, если он перейдет в команду на правах свободного агента.

Кессье стал игроком «Барселоны» летом 2022 года. Соглашение рассчитано до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 43 матча за каталонцев, забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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