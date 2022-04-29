«Ювентус» включился в борьбу за Френки де Йонга

«Ювентус» этим летом может приобрести полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, сообщает Calciomercato.

Ранее каталонцы заявили, что они не будут продавать хавбека, так как он является важной частью команды. Однако после сообщили, что продадут голландца за 70 миллионов евро.

В этом сезоне голландец провел 43 матча за «Барселону» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач.

Текущий контракт 24-летнего полузащитника с «Барселоной» действует до 30 июня 2026 года.