Де Лаурентис продаст «Бари» из-за нового правила Федерации футбола Италии

Президент «Наполи» и «Бари» Аурелио Де Лаурентис продаст один из своих клубов в связи с новым правилом Федерации футбола Италии (ФФИ).

Регламент ФФИ, который был введен в прошлом году, запрещает владеть двумя клубами из одного профессионального дивизиона. Это правило вынудило президента «Лацио» Клаудио Лотито продать «Салернитану».

«У "Бари" есть интересные поклонники, и мой сын Луиджи проявляет к ним интерес, они проделали большую работу. Есть регламент, который приняла ФФИ, с которым я абсолютно не согласен, УЕФА разрешает отцу и сыну иметь два клуба, участвующих в еврокубках.

Если это авторитарное решение Гравины (Габриэле Гравина — президент ФФИ. — Прим. «СЭ») будет продолжать существовать, потому что он сделал это по-своему, и мы не выиграем различные апелляции, которые есть, мы переживем это, и "Бари" будет продан. Мы сделаем все возможное, чтобы вывести его в серию А, где они заслуживают быть, потому что у них 1,2 миллиона болельщиков», — цитирует де Лаурентиса DAZN.

Де Лаурентис приобрел «Бари» в 2018 году.

«Бари» выступает в серии С, где занимает первое место в турнирной таблице с 75 очками после 36 туров.