«Барселона» не планирует продавать Френки де Йонга

Советник президента «Барселоны» по спортивным вопросам Йорди Кройфф сказал, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Френки де Йонгом.

24 апреля в СМИ появилась информация, что игроком интересуется «МЮ».

«Мы не собираемся продавать Френки. Клуб очень высоко его ценит», — сказал Кройфф.

Голландец перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В этом сезоне полузащитник участвовал в 27 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи.