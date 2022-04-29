Мхитарян пропустит до трех недель из-за растяжения мышцы

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян пропустит около 15-20 дней из-за растяжения мышцы левой ноги, сообщает CalcioMercato.

33-летний армянин получил повреждение в матче полуфинала Лиги конференций против «Лестера» (1:1). Хавбек был заменен на 57-й минуте.

Таким образом Мхитарян пропустит матч против «Болоньи» и ответную встречу с «Лестером».

Полузащитник провел в этом сезоне 43 матча за «джалоросси», забил пять голов и отдал девять результативных передач.