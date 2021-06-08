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«Ювентус» ведет переговоры о выкупе контракта Мораты у «Атлетико»

17:57
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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за «Ювентус», может стать полноценным игроком туринского клуба, сообщает Tuttosport.

«Бьянконери» ведут переговоры о выкупе контракта 28-летнего испанца.

Итальянский клуб уже выплатил «матрасникам» за годичную аренду 10 миллионов евро компенсации. Полная стоимость футболиста составляет 45 млн.

В минувшем сезоне Мората провел за туринцев 44 матча во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и отдал 12 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора
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