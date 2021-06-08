Источник: Сарри подписал контракт с «Лацио»

Бывший тренер «Ювентуса», «Наполи» и «Челси» Маурицио Сарри подписал контракт с «Лацио», сообщают итальянские СМИ 8 июня. В частности, об этом написали Il Messaggero, Sportitalia и La Gazzetta dello Sport.

Указано, что соглашение рассчитано на два года. Зарплата составит три миллиона евро в год + бонусы. Премия за выход в Лигу чемпионов составляет почти миллион евро.

62-летний специалист был уволен из «Ювентуса» после сезона-2019/20. Вместе с командой он выиграл чемпионат Италии. Также он выиграл Лигу Европы с «Челси».