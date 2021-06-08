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Криштиану Роналду провел встречу с Аллегри

17:01
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду провел встречу с новым главным тренером команда Массимилиано Аллегри. Они обсудили будущее игрока в команде, информирует ESPN.

Тем временем, агент португальца Жорже Мендеш продолжает искать для футболиста возможные варианты продолжения карьеры в другом клубе.

7 июня появилась информация, что Роналду намерен покинуть туринский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Отмечается, что он может перейти в «Реал», «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов в 33 матчах.

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Иван Шитик все материалы автора
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