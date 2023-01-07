Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:56

«Ювентус» переиграл «Удинезе» и одержал восьмую победу подряд в серии А

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
7 января. «Ювентус» — «Удинезе» — 1:0.
Фото Reuters

«Ювентус» победил «Удинезе» в матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте встречи забил защитник «Юве» Данилу.

Туринский клуб одержал восьмую победу подряд в серии А. Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

«Удинезе» уже не может выиграть на протяжении восьми матчей. Команда располагается на восьмой строчке (25 очков).

Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Удинезе

ФК Удинезе
ФК Ювентус
1
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо выиграл рекордную гонку на «Тур де Ски». Ему помогают санкции и вирус
80 миллионов и возможное возвращение Плющенко и Загитовой. Что ждет фигуристов во второй части сезона?
В Донбассе произошла танковая дуэль российских солдат и бойцов ВСУ
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
В Госдуме обвинили Киев в предательстве своего народа в пользу НАТО
Около 11 тыс. абонентов остались без газа после взрыва на магистральном трубопроводе в ЛНР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Милан» согласовал новый контракт с Беннасером до 2027 года

Серия А: «Салернитана» — «Торино», «Милан» — «Рома» и другие матчи 17-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 16 13 2 1 37-13 41
2
 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
3
 Милан 16 11 3 2 31-16 36
4
 Интер 16 11 0 5 35-22 33
5
 Лацио 16 9 3 4 27-13 30
6
 Рома 16 9 3 4 19-14 30
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 16 6 4 6 17-18 22
11
 Болонья 16 5 4 7 20-26 19
12
 Лечче 16 4 6 6 16-18 18
13
 Эмполи 16 4 6 6 13-20 18
14
 Монца 16 5 2 9 17-23 17
15
 Салернитана 16 4 5 7 20-26 17
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 16 3 5 8 16-28 14
18
 Сампдория 16 2 3 11 8-28 9
19
 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.01 17:00
Фиорентина – Сассуоло
 2 : 1
7.01 20:00
Ювентус – Удинезе
 1 : 0
7.01 22:45
Монца – Интер
 - : -
8.01 14:30
Салернитана – Торино
 - : -
8.01 17:00
Лацио – Эмполи
 - : -
8.01 17:00
Специя – Лечче
 - : -
8.01 20:00
Сампдория – Наполи
 - : -
8.01 22:45
Милан – Рома
 - : -
9.01 20:30
Верона – Кремонезе
 - : -
9.01 22:45
Болонья – Аталанта
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 9
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 8
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 8
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 7 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 14 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 15 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости