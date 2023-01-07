«Ювентус» переиграл «Удинезе» и одержал восьмую победу подряд в серии А

«Ювентус» победил «Удинезе» в матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте встречи забил защитник «Юве» Данилу.

Туринский клуб одержал восьмую победу подряд в серии А. Команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

«Удинезе» уже не может выиграть на протяжении восьми матчей. Команда располагается на восьмой строчке (25 очков).