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Сегодня, 21:13

«Милан» согласовал новый контракт с Беннасером до 2027 года

Иван Шитик
Корреспондент
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«Милан» согласовал новый контракт с полузащитником Исмаэлем Беннасером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года. Зарплата футболисту по новому договору составит 4 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что алжирцем интересуются такие команды АПЛ, как «Челси», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

В сезоне-2022/23 Беннасер забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 21 матче за «Милан». Его нынешний контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

ФК Милан
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