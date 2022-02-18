«Ювентус» — «Торино»: стартовые составы команд на матч чемпионата Италии

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Торино».

«Ювентус»: Щенсны, Куадрадо, Ругани, де Лигт, Алекс Сандру, Закария, Локателли, Рабьо, Дибала, Влахович, Мората.

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Родригес, Синго, Лукич, Мандрагора, Войвода, Побега, Брекало, Белотти.

Матч начнется в 22.45 по московскому времени.