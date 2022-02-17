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Сегодня, 15:04

«Интер» и «Милан» проявляют интерес к Бернардески. Игрок хочет получать 4,5 миллиона евро в год

«Интер» и «Милан» проявляют интерес к полузащитнику «Ювентуса»
Иван Шитик
Корреспондент

«Ювентус» не может договориться о продлении контракта с полузащитником Федерико Бернардески, сообщает La Gazzetta dello Sport.

За ситуацией следят «Интер» и «Милан». Однако клубы смущают финансовые запросы 28-летнего игрока, который хочет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

Отметим, что «Юве» предлагает вингеру зарплату 3 миллиона за сезон.

Нынешний контракт Бернардески с туринским клубом истекает летом 2022 года.

В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 6 голевых передач.

Федерико Бернардески
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
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1
 Милан 25 17 4 4 50-26 55
2
 Интер 24 16 6 2 55-20 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 25 13 7 5 37-22 46
5
 Аталанта 24 12 8 4 46-29 44
6
 Лацио 25 12 6 7 52-39 42
7
 Рома 25 12 4 9 42-32 40
8
 Фиорентина 24 12 3 9 43-34 39
9
 Верона 25 10 6 9 47-40 36
10
 Торино 24 9 5 10 31-25 32
11
 Эмполи 25 8 7 10 38-48 31
12
 Сассуоло 25 7 9 9 41-44 30
13
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
14
 Удинезе 24 6 9 9 33-40 27
15
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
16
 Сампдория 25 6 5 14 33-42 23
17
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
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 Венеция 24 5 6 13 22-43 21
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 Дженоа 25 1 12 12 21-46 15
20
 Салернитана 24 3 4 17 17-56 12
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
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Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
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Хакан Чалханоглу

Интер

 6
Доменико Берарди

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Сассуоло

 6
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

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Милан

 20 1 4
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Болонья

 22 1 4
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