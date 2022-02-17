«Интер» и «Милан» проявляют интерес к Бернардески. Игрок хочет получать 4,5 миллиона евро в год

«Интер» и «Милан» проявляют интерес к полузащитнику «Ювентуса»

«Ювентус» не может договориться о продлении контракта с полузащитником Федерико Бернардески, сообщает La Gazzetta dello Sport.

За ситуацией следят «Интер» и «Милан». Однако клубы смущают финансовые запросы 28-летнего игрока, который хочет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год.

Отметим, что «Юве» предлагает вингеру зарплату 3 миллиона за сезон.

Нынешний контракт Бернардески с туринским клубом истекает летом 2022 года.

В этом сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 6 голевых передач.