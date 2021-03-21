«Ювентус» сыграет в форме, посвященной борьбе с расовой дискриминацией

«Ювентус» в ближайших матчах выступит в форме, на которой будет нанесена статистика, связанная с расизмом, сообщается на официальном сайте туринцев.

Таким образом клуб отпразднует международный день борьбы с расовой дискриминацией, который отмечается 21 марта.

Сегодня, 21 марта, «Ювентус» встретится с «Беневенто» в 27-м туре чемпионата Италии. На игроках туринского клуба будет надета именно эта форма.

Статистика предусмотрена для цифр от 0 до 9:

0 — количество дней без расистских действий в Италии.

1 — в Европе один из трех чернокожих подвергается расовой дискриминации.

2 — в США домохозяйства, состоящие из темнокожих, в два раза чаще сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, чем домохозяйства, состоящие из белых.

3 — у темнокожих американцев в три раза больше шансов быть убитыми полицией, чем у белых.

4 — в Италии в 2018 году только в 4% случаях был вынесен обвинительный приговор за преступления на почве ненависти.

5 — 5% чернокожих в ЕС испытали расовую агрессию.

6 — в США 6 из 10 темнокожих говорят, что с ними обращаются менее справедливо, чем с белыми.

7 — в Европе 7% жертв не сообщали о расовой агрессии, опасаясь, что им не поверят.

8 — в 2019 году расизм и ксенофобия были основными мотивами более 800 преступлений на почве ненависти в Италии.

9 — 9 из 10 американцев считают, что расизм и насилие со стороны полиции являются проблемами в их стране.