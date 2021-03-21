«Ювентус» сыграет в форме, посвященной борьбе с расовой дискриминацией
«Ювентус» в ближайших матчах выступит в форме, на которой будет нанесена статистика, связанная с расизмом, сообщается на официальном сайте туринцев.
Таким образом клуб отпразднует международный день борьбы с расовой дискриминацией, который отмечается 21 марта.
Сегодня, 21 марта, «Ювентус» встретится с «Беневенто» в 27-м туре чемпионата Италии. На игроках туринского клуба будет надета именно эта форма.
Статистика предусмотрена для цифр от 0 до 9:
0 — количество дней без расистских действий в Италии.
1 — в Европе один из трех чернокожих подвергается расовой дискриминации.
2 — в США домохозяйства, состоящие из темнокожих, в два раза чаще сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, чем домохозяйства, состоящие из белых.
3 — у темнокожих американцев в три раза больше шансов быть убитыми полицией, чем у белых.
4 — в Италии в 2018 году только в 4% случаях был вынесен обвинительный приговор за преступления на почве ненависти.
5 — 5% чернокожих в ЕС испытали расовую агрессию.
6 — в США 6 из 10 темнокожих говорят, что с ними обращаются менее справедливо, чем с белыми.
7 — в Европе 7% жертв не сообщали о расовой агрессии, опасаясь, что им не поверят.
8 — в 2019 году расизм и ксенофобия были основными мотивами более 800 преступлений на почве ненависти в Италии.
9 — 9 из 10 американцев считают, что расизм и насилие со стороны полиции являются проблемами в их стране.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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