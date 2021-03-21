Сарри может вернуться в «Наполи»
Маурицио Сарри готов вернуться к работе с сезона-2021/22, сообщает Calciomercato.
По информации источника, 62-летний специалист является претендентом на пост главного тренера «Наполи». Сообщается, что в тренере также заинтересована «Фиорентина».
Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год. Последним местом работы итальянца был «Ювентус». Сарри покинул клуб в августе 2020 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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