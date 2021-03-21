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Сарри может вернуться в «Наполи»

09:51
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Маурицио Сарри готов вернуться к работе с сезона-2021/22, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 62-летний специалист является претендентом на пост главного тренера «Наполи». Сообщается, что в тренере также заинтересована «Фиорентина».

Сарри возглавлял «Наполи» с 2015 по 2018 год. Последним местом работы итальянца был «Ювентус». Сарри покинул клуб в августе 2020 года.

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