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«Верона» — «Аталанта»: где смотреть и во сколько начало игры

13:00
«Аталанта» в гостях сыграет против «Вероны». Фото ФК «Аталанта»
«Аталанта» в гостях сыграет против «Вероны». Фото ФК «Аталанта»
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Сегодня, 21 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Италии, в котором «Верона» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.

Клуб из Бергамо не побеждал соперника с декабря 2019 года. В первом круге нынешнего сезона «Верона» одержала победу 2:0. За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В этом сезоне он провел 22 игры за клуб во всех турнирах и забил 5 голов.

Следить за матчем «Верона» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Верона» — «Аталанта»

Верона — Аталанта

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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