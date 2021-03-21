«Верона» — «Аталанта»: где смотреть и во сколько начало игры
Сегодня, 21 марта, состоится матч 28-го тура чемпионата Италии, в котором «Верона» на своем поле примет «Аталанту». Начало встречи — в 14.30 по московскому времени.
Клуб из Бергамо не побеждал соперника с декабря 2019 года. В первом круге нынешнего сезона «Верона» одержала победу 2:0. За «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. В этом сезоне он провел 22 игры за клуб во всех турнирах и забил 5 голов.
Следить за матчем «Верона» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Верона» — «Аталанта»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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