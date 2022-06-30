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Лукаку рассказал, что весь сезон был на связи с Индзаги

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Ромелу Лукаку после перехода из «Челси» в «Интер» признался, что весь сезон общался с главным тренером миланской команды Симоне Индзаги.

«Это сильные эмоции. «Интер» дал мне так много, и я хочу добиться еще большего, чем раньше. Это как вернуться домой. Я весь сезон был на связи с Индзаги. Я уже слышал практически все от него. Одноклубники, они мои братья, они изо всех сил старались вернуть меня», — цитирует Football Italia Лукаку.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год. Прошлым летом он был продан в «Челси» за 115 миллионов евро.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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