«Ювентус» собирается уволить Аллегри

«Ювентус» собирается отправить в отставку главного тренера Массимилиано Аллегри, сообщает журналист Маурицио Пистокки.

По данным источника, в ближайшее время туринский клуб начнет поиск нового наставника для команды.

Аллегри вернулся в «Ювентус» в мае 2021 года и заключил контракт до конца июня 2025 года. До этого специалист уже работал в клубе с июля 2014 года по июнь 2019 года.

В сезоне-2022/23 туринцы заняли седьмое место в чемпионате Италии с 62 очками в 38 матчах.