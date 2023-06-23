«Ньюкасл» интересуется Эрнандесом

Защитник «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Джанлука ди Марицио.

По данным источника, в игроке заинтерсован «Ньюкасл». «Милан» в свою очередь не спешит расставаться с 25-летним футболистом. Сам Эрнандес также хотел бы продолжить играть в Италии.