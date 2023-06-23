«Ньюкасл» работает над трансфером Кьезы

«Ньюкасл» интересуется трансфером вингера «Ювентуса» Федерико Кьезы, сообщает инсайдер Джанлука ди Марицио.

По данным источника, туринцы вынуждены будут расстаться с игроком из-за нужды в финансовой прибыли. «Ньюкасл» уже запросил у «Ювентуса» информацию о трансфере 25-летнего итальянца.

Ранее Кьезой также интересовалась «Астон Вилла».

Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года, его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро.