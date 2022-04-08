«Ювентус» считается основным претендентом на Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может покинуть римский клуб. Основным претендентом на 27-летнего серба является «Ювентус», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что активный интерес к игроку проявляет английский «Манчестер Юнайтед».

Контракт Милинковича-Савича с римским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В этом сезоне сербский полузащитник провел в составе «Лацио» в общей сложности 40 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач.