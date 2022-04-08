«Рома» готова продать Дзаньоло за 60 миллионов евро

«Рома» готова летом продать полузащитника Николо Дзаньоло, утверждает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» планирует предпринять попытку подписания 22-летнего вингера сборной Италии этим летом. Туринский клуб готовы предложить за Дзаньоло, — 40 миллионов евро.

Однако римляне оценивают своего игрока гораздо дороже — в 60 миллионов евро.

Контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 23 матчах серии А, став автором 2 голов и 4 голевых передач.