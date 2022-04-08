«Милан» готов потратить до 100 миллионов евро летом. Клуб хочет купить Ботмана, Саншеша и Скамакку

«Милан» готов потратить до 100 миллионов евро на летние трансферы

«Милан» готов потратить до 100 миллионов евро на летние трансферы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, именно такую сумму установило руководство «Милана» в качестве лимита.

Отмечается, что первым трансфером итальянском клуба летом станет защитник «Лилля» Свен Ботман, за которого заплатят 25-30 миллионов евро.

При этом еще один игрок «Лилля», полузащитник Ренату Саншеш, также является трансферной целью клуба. За Саншеша придется заплатить примерно столько же, сколько и за Ботмана, но итальянцы пытаются договориться с французским клубом о снижении цены.

Также, чтобы усилить атаку, «россонери» хотя подписать нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. На следующей неделе между представителями итальянских клубов состоится встреча по этому вопросу. «Сассуоло» хочет получить за нападающего 40 миллионов евро. Однако, возможный трансфер Скамакки не исключает подписание нападающего «Ливерпуля» Дивоком Ориги, который летом станет свободным агентом.

После 31 тура серии А «Милан» набрал 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице.