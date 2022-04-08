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Сегодня, 09:49

«Милан» готов потратить до 100 миллионов евро летом. Клуб хочет купить Ботмана, Саншеша и Скамакку

«Милан» готов потратить до 100 миллионов евро на летние трансферы
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Милан» готов потратить до 100 миллионов евро на летние трансферы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, именно такую сумму установило руководство «Милана» в качестве лимита.

Отмечается, что первым трансфером итальянском клуба летом станет защитник «Лилля» Свен Ботман, за которого заплатят 25-30 миллионов евро.

При этом еще один игрок «Лилля», полузащитник Ренату Саншеш, также является трансферной целью клуба. За Саншеша придется заплатить примерно столько же, сколько и за Ботмана, но итальянцы пытаются договориться с французским клубом о снижении цены.

Также, чтобы усилить атаку, «россонери» хотя подписать нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку. На следующей неделе между представителями итальянских клубов состоится встреча по этому вопросу. «Сассуоло» хочет получить за нападающего 40 миллионов евро. Однако, возможный трансфер Скамакки не исключает подписание нападающего «Ливерпуля» Дивоком Ориги, который летом станет свободным агентом.

После 31 тура серии А «Милан» набрал 67 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: https://football-italia.net/milan-ready-to-spend-up-to-e100m-in-the-summer/
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И В Н П +/- О
1
 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Наполи 31 20 6 5 56-23 66
3
 Интер 30 18 9 3 63-24 63
4
 Ювентус 31 17 8 6 47-27 59
5
 Рома 31 16 6 9 51-35 54
6
 Лацио 31 15 7 9 60-46 52
7
 Аталанта 30 14 9 7 52-34 51
8
 Фиорентина 30 15 5 10 49-38 50
9
 Верона 31 12 9 10 56-47 45
10
 Сассуоло 31 11 10 10 56-51 43
11
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
12
 Удинезе 30 8 12 10 44-47 36
13
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
14
 Эмполи 31 8 9 14 41-56 33
15
 Специя 31 9 5 17 32-54 32
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 31 5 10 16 29-59 25
18
 Дженоа 31 2 16 13 23-48 22
19
 Венеция 30 5 7 18 25-55 22
20
 Салернитана 30 3 7 20 22-69 15
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38 тур
9.04 16:00
Эмполи – Специя
 - : -
9.04 19:00
Интер – Верона
 - : -
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 - : -
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 - : -
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 - : -
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 - : -
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 - : -
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 - : -
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 25 1 5
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Тео Эрнандес

Милан

 25 1 5
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