«Ювентус»: расписание матчей в феврале

«Ювентус» сыграет с «Интером» в чемпионате Италии 4 февраля

«Ювентус» в феврале проведет четыре встречи в чемпионате Италии по футболу. «СЭ» публикует расписание игр итальянской команды на февраль. Время начала — московское.

Расписание «Ювентуса» в феврале:

4 февраля, воскресенье

22.45. «Интер Милан» — «Ювентус».

12 февраля, понедельник

22.45. «Ювентус» — «Удинезе»

17 февраля, суббота

20.00. «Верона» — «Ювентус»

25 февраля, воскресенье

14.30. «Ювентус» — «Фрозиноне»

В серии А команда из Турина набрала 53 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 1 балл.

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2023/24 в актуальном виде доступна на нашем сайте.

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