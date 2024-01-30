Конте возглавит «Милан» со следующего сезона

Антонио Конте станет главным тренером «Милана» со следующего сезона, сообщает TeleLombardia.

По данным источника, специалист уже принял условия россонери. В последние несколько дней переговоры с тренером вел Златан Ибрагимович, который работает в клубе советником президента по спортивным вопросам.

Ранее Конте не отрицал, что может возглавить «Наполи» по ходу этого сезона.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Тренер покинул лондонский клуб в марте 2023 года. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».

После 22 туров серии А «Милан» набрал 46 очков и занимает третье место.