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Сегодня, 09:09

Конте возглавит «Милан» со следующего сезона

Руслан Минаев
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Антонио Конте.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Антонио Конте станет главным тренером «Милана» со следующего сезона, сообщает TeleLombardia.

По данным источника, специалист уже принял условия россонери. В последние несколько дней переговоры с тренером вел Златан Ибрагимович, который работает в клубе советником президента по спортивным вопросам.

Ранее Конте не отрицал, что может возглавить «Наполи» по ходу этого сезона.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм». Тренер покинул лондонский клуб в марте 2023 года. До этого специалист возглавлял «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии, «Интер» и «Челси».

После 22 туров серии А «Милан» набрал 46 очков и занимает третье место.

Антонио Конте
Златан Ибрагимович
ФК Милан
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«Рома» обыграла «Салернитану» и одержала вторую победу подряд под руководством Де Росси
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 21 17 3 1 50-10 54
2
 Ювентус 22 16 5 1 36-13 53
3
 Милан 22 14 4 4 43-25 46
4
 Аталанта 21 11 3 7 37-21 36
5
 Рома 22 10 5 7 36-26 35
6
 Лацио 21 10 4 7 24-20 34
7
 Фиорентина 21 10 4 7 29-22 34
8
 Болонья 21 8 9 4 25-20 33
9
 Наполи 21 9 5 7 30-25 32
10
 Торино 21 8 7 6 20-19 31
11
 Монца 22 7 7 8 21-28 28
12
 Дженоа 22 7 7 8 24-26 28
13
 Фрозиноне 22 6 5 11 29-41 23
14
 Лечче 22 4 9 9 21-31 21
15
 Сассуоло 21 5 4 12 26-37 19
16
 Верона 22 4 6 12 20-30 18
17
 Удинезе 22 2 12 8 23-37 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 22 4 5 13 15-36 17
20
 Салернитана 22 2 6 14 19-44 12
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26.01 22:45
Кальяри – Торино
 1 : 2
27.01 17:00
Аталанта – Удинезе
 2 : 0
27.01 20:00
Ювентус – Эмполи
 1 : 1
27.01 22:45
Милан – Болонья
 2 : 2
28.01 14:30
Дженоа – Лечче
 2 : 1
28.01 17:00
Монца – Сассуоло
 1 : 0
28.01 17:00
Верона – Фрозиноне
 1 : 1
28.01 20:00
Лацио – Наполи
 0 : 0
28.01 22:45
Фиорентина – Интер
 0 : 1
29.01 22:45
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 20 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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