«Милан»: расписание матчей в феврале

«Милан» проведет шесть матчей в феврале. Четыре встречи пройдут в рамках чемпионата Италии по футболу, а еще две состоятся в плей-офф Лиги Европы. «СЭ» публикует информацию о расписании игр. Время начала — московское.

«Милан» тренера Стефано Пиоли идет на третьей строчке в турнирной таблице серии А с 46 очками после 22 туров.

Игры чемпионата Италии и Лиги Европы в прямом эфире показывают на каналах холдинга «Матч». «СЭ» ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями встреч в матч-центре.

Расписание матчей «Милана» в феврале 2024 года

3 февраля. 20.00. Серия А. «Фрозиноне» — «Милан»

11 февраля. 22.45. Серия А. «Милан» — «Наполи»

15 февраля. 23.00. Лига Европы. Первый матч. «Милан» — «Ренн»

Лига Европы. Первый матч. «Милан» — «Ренн» 18 февраля. 22.45. Серия А. «Монца» — «Милан»

22 февраля. 20.45. Лига Европы. Второй матч. «Ренн» — «Милан»

Лига Европы. Второй матч. «Ренн» — «Милан» 25 февраля. 22.45. Серия А. «Милан» — «Аталанта»

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