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31 января, 16:00

«Милан»: расписание матчей в феврале

«Милан» проведет шесть матчей в феврале
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Рафаэль Леао.
Рафаэль Леао.
Фото Reuters

«Милан» проведет шесть матчей в феврале. Четыре встречи пройдут в рамках чемпионата Италии по футболу, а еще две состоятся в плей-офф Лиги Европы. «СЭ» публикует информацию о расписании игр. Время начала — московское.

«Милан» тренера Стефано Пиоли идет на третьей строчке в турнирной таблице серии А с 46 очками после 22 туров.

Игры чемпионата Италии и Лиги Европы в прямом эфире показывают на каналах холдинга «Матч». «СЭ» ведет онлайн-трансляции с ключевыми событиями встреч в матч-центре.

Расписание матчей «Милана» в феврале 2024 года

  • 3 февраля. 20.00. Серия А. «Фрозиноне» — «Милан»
  • 11 февраля. 22.45. Серия А. «Милан» — «Наполи»
  • 15 февраля. 23.00. Лига Европы. Первый матч. «Милан» — «Ренн»
  • 18 февраля. 22.45. Серия А. «Монца» — «Милан»
  • 22 февраля. 20.45. Лига Европы. Второй матч. «Ренн» — «Милан»
  • 25 февраля. 22.45. Серия А. «Милан» — «Аталанта»

Чемпионат Италии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Милан
Серия А
0
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«Ювентус»: расписание матчей в феврале

«Наполи»: расписание матчей в феврале
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 22 18 3 1 51-10 57
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 23 15 4 4 46-27 49
4
 Аталанта 22 12 3 7 40-22 39
5
 Болонья 22 9 9 4 29-22 36
6
 Рома 22 10 5 7 36-26 35
7
 Наполи 22 10 5 7 32-26 35
8
 Лацио 22 10 4 8 25-23 34
9
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
10
 Торино 22 8 8 6 20-19 32
11
 Монца 23 7 8 8 21-28 29
12
 Дженоа 23 7 8 8 24-26 29
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
14
 Фрозиноне 23 6 5 12 31-44 23
15
 Сассуоло 22 5 4 13 28-41 19
16
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
17
 Верона 23 4 6 13 21-32 18
18
 Кальяри 22 4 6 12 21-38 18
19
 Эмполи 23 4 6 13 15-36 18
20
 Салернитана 23 2 7 14 19-44 13
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36 тур
37 тур
38 тур
2.02 22:45
Лечче – Фиорентина
 3 : 2
3.02 17:00
Эмполи – Дженоа
 0 : 0
3.02 17:00
Удинезе – Монца
 0 : 0
3.02 20:00
Фрозиноне – Милан
 2 : 3
3.02 22:45
Болонья – Сассуоло
 4 : 2
4.02 14:30
Торино – Салернитана
 0 : 0
4.02 17:00
Наполи – Верона
 2 : 1
4.02 20:00
Аталанта – Лацио
 3 : 1
4.02 22:45
Интер – Ювентус
 1 : 0
5.02 22:45
Рома – Кальяри
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 12
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 11
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 20 1 2
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 15 1 4
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 19 1 4
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