«Ювентус» проведет очередные переговоры по возвращению Мораты

«Ювентус» сохраняет надежду вернуть в команду нападающего Альваро Морату, сообщает журналист Николо Скира. «Старая синьора» запланировала очередную встречу с мадридским «Атлетико» по трансферу 29-летнего испанца.

Мората провел последние два сезона в составе «Ювентуса» на правах аренды, но клуб отказался выкупать испанца по истечении срока сделки. «Бьянконери» хотели снизить требуемую сумму, но «Атлетико» не сделал скидку.

Сам Мората был бы не против вернуться в «Ювентус». В возвращении футболиста заинтересован главный тренер итальянского клуба Массимилиано Аллегри.

В сезоне-2021/22 Мората забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за «Ювентус».

Его контракт с «Атлетико» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt.com оценивает форварда в 25 миллионов евро.