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Сегодня, 19:34

«Милан» продлил контракт с полузащитником Побега

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Томмазо Побега.
Фото ФК «Милан».

«Милан» 5 августа на официальном сайт объявил, что продлил контракт с полузащитником Томмазо Побега.

Новый договор 23-летнего защитника рассчитан до лета 2027 года. Отметим, что Побега является воспитанником «Милана».

В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за «Торино». На его счету 33 матча, 4 гола и 3 результативные передачи.

ФК Милан
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