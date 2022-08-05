«Милан» продлил контракт с полузащитником Побега

«Милан» 5 августа на официальном сайт объявил, что продлил контракт с полузащитником Томмазо Побега.

Новый договор 23-летнего защитника рассчитан до лета 2027 года. Отметим, что Побега является воспитанником «Милана».

В прошлом сезоне защитник выступал на правах аренды за «Торино». На его счету 33 матча, 4 гола и 3 результативные передачи.