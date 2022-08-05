Полузащитник «Айнтрахта» Костич близок к переходу в «Ювентус»

Полузащитник «Айнтрахта» Филип Костич близок к переходу в «Ювентус».

Как сообщает инсайдер Николо Скира, стороны ведут переговоры и близки к закрытию сделки.

Сербский футболист уже согласовал личные условия контракта с «Юве» — соглашение до 2025 года, зарплата 2,7 миллиона евро в год плюс бонусы.

В минувшем сезоне у Костича 7 голов и 15 результативных передач в 42 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.