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«Ювентус» предлагает Кулибали зарплату в 7 миллионов евро за сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» сделал контрактное предложение защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Туринский клуб готов дать 30-летнему сенегальцу контракт до 2025 года с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон, сообщает инсайдер Николо Скира.

Директор «Ювентуса» Федерико Черубини уже провел переговоры с агентом защитника.

Действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Директор «Ювентуса» провел переговоры с агентом Кулибали

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