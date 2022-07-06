«Ювентус» предлагает Кулибали зарплату в 7 миллионов евро за сезон

«Ювентус» сделал контрактное предложение защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Туринский клуб готов дать 30-летнему сенегальцу контракт до 2025 года с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон, сообщает инсайдер Николо Скира.

Директор «Ювентуса» Федерико Черубини уже провел переговоры с агентом защитника.

Действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.