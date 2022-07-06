«Ювентус» предлагает Кулибали зарплату в 7 миллионов евро за сезон
«Ювентус» сделал контрактное предложение защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Туринский клуб готов дать 30-летнему сенегальцу контракт до 2025 года с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон, сообщает инсайдер Николо Скира.
Директор «Ювентуса» Федерико Черубини уже провел переговоры с агентом защитника.
Действующий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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|0-0
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5
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|0
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6
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9
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10
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|0
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11
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|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
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|0
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20
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
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|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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