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Директор «Ювентуса» провел переговоры с агентом Кулибали

Иван Шитик
Корреспондент
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Директор «Ювентуса» Федерико Черубини провел переговоры с агентом защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что сам игрок сборной Сенегала готов остаться в составе неаполитанцев. Он даже готов ради этого пойти на понижение зарплаты.

Действующий контракт 30-летнего Кулибали рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

ФК Наполи
ФК Ювентус
Калиду Кулибали
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