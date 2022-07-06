Директор «Ювентуса» провел переговоры с агентом Кулибали

Директор «Ювентуса» Федерико Черубини провел переговоры с агентом защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, что сам игрок сборной Сенегала готов остаться в составе неаполитанцев. Он даже готов ради этого пойти на понижение зарплаты.

Действующий контракт 30-летнего Кулибали рассчитан до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 защитник сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.