Дзаньоло согласовал условия контракта с «Ювентусом»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может перейти в «Ювентус». Игрок уже согласовал условия контракта с туринским клубом, сообщает Tuttosport.

22-летний хавбек подпишет контракт до 2027 года. В таком случае его зарплата составит 4 миллиона евро за сезон.

«Юве» готов заплатить за аренду футболиста на год 10 миллионов. Также туринский клуб готов прописать опцию выкупа Дзаньоло за 30-35 миллионов следующим летом.

В прошедшем сезоне итальянец забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.