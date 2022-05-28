«Ювентус» пока не может договориться с Погба

«Ювентус» пока не может прийти к соглашению с полузащитником Полем Погба, который летом станет свободным агентом по истечению срока контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.

«ПСЖ» все еще может перехватить 29-летнего француза у туринского клуба. Погба является одной из целей руководства парижан на летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Погба сыграл за «МЮ» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал девять результативных передач.

Напомним, футболист уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем «Манчестер Юнайтед» купил игрока за 105 миллионов евро.