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Сегодня, 19:10

«Ювентус» начал процедуру разрыва контракта с Рэмзи

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» в ближайшее время может разорвать контракт с полузащитником Аароном Рэмзи, сообщает Tuttosport.

Туринский клуб уже предпринял первую попытку разорвать контракт с валлийским полузащитником. Сейчас стороны согласовывают сумму компенсации, которую Рэмзи получит за расторжение.

Отмечается, что «Рейнджерс», где футболист играл на правах аренды, не собирается выкупать полузащитника.

В нынешнем сезоне Рэмзи забил два мяча и отдал две результативные передачи в 13 матчах за шотландцев. Он дошел с клубом до финала Лиги Европы, где не реализовал пенальти в послематчевой серии и проиграл «Айнтрахту».

Аарон Рэмзи
ФК Ювентус
0
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«Ювентус» пока не может договориться с Погба
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 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
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 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
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 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
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 Рома 38 18 9 11 59-43 63
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 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
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 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
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 Торино 38 13 11 14 46-41 50
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 Удинезе 38 11 14 13 61-58 47
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 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
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 Специя 38 10 6 22 41-71 36
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 Кальяри 38 6 12 20 34-68 30
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 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
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 Венеция 38 6 9 23 34-69 27
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20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
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Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 0 : 0
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 0 : 4
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 29 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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