«Ювентус» начал процедуру разрыва контракта с Рэмзи

«Ювентус» в ближайшее время может разорвать контракт с полузащитником Аароном Рэмзи, сообщает Tuttosport.

Туринский клуб уже предпринял первую попытку разорвать контракт с валлийским полузащитником. Сейчас стороны согласовывают сумму компенсации, которую Рэмзи получит за расторжение.

Отмечается, что «Рейнджерс», где футболист играл на правах аренды, не собирается выкупать полузащитника.

В нынешнем сезоне Рэмзи забил два мяча и отдал две результативные передачи в 13 матчах за шотландцев. Он дошел с клубом до финала Лиги Европы, где не реализовал пенальти в послематчевой серии и проиграл «Айнтрахту».