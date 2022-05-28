Мальдини может покинуть пост технического директора «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Corriere della Sera.

Контракт функционера с красно-черными рассчитан до 30 июня. «Россонери» не продлевают соглашение с итальянцем, поскольку пока непонятно, кто будет владельцем клуба.

Ранее сообщалось, что инвестиционный фонд из Бахрейна отказался от покупки «Милана». При этом, по данным СМИ, в приобретении красно-черных заинтересована инвестиционная компания ReBird Capital.

Пока неопределенным остаются как будущее Мальдини, так и дальнейшая стратегия развития всего клуба.