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Сегодня, 17:33

Мальдини может покинуть пост технического директора «Милана»

Иван Шитик
Корреспондент
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Corriere della Sera.

Контракт функционера с красно-черными рассчитан до 30 июня. «Россонери» не продлевают соглашение с итальянцем, поскольку пока непонятно, кто будет владельцем клуба.

Ранее сообщалось, что инвестиционный фонд из Бахрейна отказался от покупки «Милана». При этом, по данным СМИ, в приобретении красно-черных заинтересована инвестиционная компания ReBird Capital.

Пока неопределенным остаются как будущее Мальдини, так и дальнейшая стратегия развития всего клуба.

Паоло Мальдини
ФК Милан
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Итан Ампаду

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