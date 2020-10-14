«Ювентус» подтвердил коронавирус у Маккенни, игроки отправились на карантин

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.

На данным момент 22-летний американец ушел на изоляцию, как и остальные игроки, находящиеся в расположении клуба.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились форвард туринцев Криштиану Роналду, который находился в расположении сборной Португалии, а также тренер команды U23 Ламберто Дзаули.

В текущем сезоне Маккенни провел два матча и не отметился результативными действиями.