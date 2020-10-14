«Ювентус» подтвердил коронавирус у Маккенни, игроки отправились на карантин
18:11
Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
На данным момент 22-летний американец ушел на изоляцию, как и остальные игроки, находящиеся в расположении клуба.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились форвард туринцев Криштиану Роналду, который находился в расположении сборной Португалии, а также тренер команды U23 Ламберто Дзаули.
В текущем сезоне Маккенни провел два матча и не отметился результативными действиями.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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